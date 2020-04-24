Збірну України у кабінетах позбавили шансів зіграти на чемпіонаті світу

Європейська гандбольна федерація скасувала всі матчі кваліфікації

Чоловіча збірна України не зіграє в плей-оф відбору на чемпіонат світу-2021.

Про це повідомляє EHF.

Згідно з жеребкуванням наша збірна в червні повинна була зіграти в плей-оф з однією з найсильніших у світі збірних - Німеччиною. Матчі повинні були відбутися в червні.

Але Європейська гандбольна федерація скасувала всі матчі кваліфікації через пандемію коронавірусу. Рішення про скасування матчів було прийнято на засіданні виконкому, яке відбулося сьогодні, 24 квітня.

Від Європи до фінальної частини відібрали команди на основі результатів чемпіонату Європи 2020 року. Таким чином на чемпіонаті світу зіграють Франція, Данія, Іспанія, Ісландія, Чехія, Хорватія, Норвегія, Португалія, Німеччина, Словенія, Швеція, Австрія, Угорщина та Білорусь.

Чемпіонат світу відбудеться з 14 по 21 січня 2021 року в Єгипті.

Раніше, чемпіонат Європи з легкої атлетики вирішили скасували.