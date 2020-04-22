Чемпіонка світу не може повернутися до України

У березні вона стала чемпіонкою світу, а тепер нікому не потрібна

Джерело - Чемпіон.

Багаторазова чемпіонка світу і Європи зі східних єдиноборств Оксана Пашкова та її тренер Олег Боровицький не можуть повернутися з Таїланду.

Про це повідомляє сама спортсменка.

Там на чемпіонаті світу з тайського боксу, який проходив в Бангкоку з 8 по 16 березня, українка виборола чемпіонський титул у ваговій категорії до 52 кілограм.

Авіаквитки на батьківщину були куплені заздалегідь на 20 березня, проте рейс через карантин перенесли спершу на 3 квітня, потім на 17, а потім і зовсім на початок травня. Звісно, гроші у спортсменки швидко скінчилися, а допомоги від держави вона не побачила.

Оксана написала про проблему в МЗС України. Була наступна відповідь: "Якщо у Вас були кошти купити одні квитки, то будуть і на другі".

Після цього спортсменка у своєму Instagram звернулася до всіх небайдужих з проханням про допомогу.

Нагадаємо, чемпіонку Росії дискваліфікували за допінг.