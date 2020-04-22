Чемпіонка світу не може повернутися до України

Джерело - Чемпіон.
Багаторазова чемпіонка світу і Європи зі східних єдиноборств Оксана Пашкова та її тренер Олег Боровицький не можуть повернутися з Таїланду.
Про це повідомляє сама спортсменка.
Там на чемпіонаті світу з тайського боксу, який проходив в Бангкоку з 8 по 16 березня, українка виборола чемпіонський титул у ваговій категорії до 52 кілограм.
Авіаквитки на батьківщину були куплені заздалегідь на 20 березня, проте рейс через карантин перенесли спершу на 3 квітня, потім на 17, а потім і зовсім на початок травня. Звісно, гроші у спортсменки швидко скінчилися, а допомоги від держави вона не побачила.
Оксана написала про проблему в МЗС України. Була наступна відповідь: "Якщо у Вас були кошти купити одні квитки, то будуть і на другі".
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Номера карт: 5168 7426 0250 5061 Приват Банк, Пашкова Оксана Юрьевна, это моя карта 5363542309459858 Приват Банк, Боровицкий Олег Леонидович, это карта моего тренера, который находится со мной! Обращаюсь ко всем неравнодушным нашей ситуации людям. Отправившись в Королевство Тайланд на соревнования, мы оказались заложниками ситуации. У нас были билеты на 20е марта, которые до последнего момента не отменяли. Потом перенесли на 3е апреля, якобы до окончания карантина, потом на 17е апреля, потом на 1е мая, сейчас просто написали, что рейс на 1е мая отменен и его не будет до окончания карантина. А вот когда это окончание никто не знает. Якобы говорят, что будет спец.рейс, но этого точно никто не знает. Но даже если он и будет это для нас не подъемная сумма😥 цена на него по прогнозам будет от 650€ с человека. Это 1300€ на двоих, еще и обсервация за 400€. Поетому, я обращаюсь к Вам, помочь мне собрать сумму для снятия квартиры пока даже не знаем на сколько дней. Цена за месяц 6000 батт+свет и вода. И на какое-то питание....Сколько нам еще здесь находиться совсем непонятно. Это очень пугает. Так как денег почти не осталось... Буду благодарна любой помощи и сумме. Заранее, спасибо, всем кто нам помогает🙏🙏🙏 Пожалуйста, сделайте репост🙏🙏🙏 #таиланд #застряли #помощь #карантин #украина #спорт #тайскийбокс #чемпионы #pashkova #couchborovitskiy #muaythai #muay #likeforlikes #life #lifestyle #femalefighter #fighter
Після цього спортсменка у своєму Instagram звернулася до всіх небайдужих з проханням про допомогу.
Нагадаємо, чемпіонку Росії дискваліфікували за допінг.