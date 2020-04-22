Попович назвав терміни відновлення велогонок

Перші гонки після пандемії коронавірусу мають відбутися на початку серпня у Франції або Італії.

Про це розповів колишній український велогонщик, а зараз спортивний директор команди Trek-Segafredo Ярослав Попович.

"Змагання повинні початися на початку серпня, може навіть трохи раніше, тому що гонщикам потрібно готуватися до змагань.

Організатори гонок нам показують дати, коли будуть змагання. Перші будуть у Франції, в Італії будуть трохи пізніше.

За командою ситуація у нас поки нормальна. Спонсори платять зарплату, нічого не урізали", - розповів Попович.