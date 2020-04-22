Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 22 квітня

В Україні вже 5710 лабораторно підтверджених випадків

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 222 квітня 2020 у світі інфіковано 2,565,258 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус

З них померло 177,501, вилікувалися - 686,634 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 22 квітня, лідери:

825,306 США

204,178 Іспанія

183,957 Італія

159,300 Франція

148,453 Німеччина

130,184 Велика Британія

Станом на 9:00 середи, 22 квітня, в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків інфікування, 13 осіб померли, 57 одужали.

За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено:

Вінницька область — 349 випадків;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 150 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 287 випадків;

Закарпатська область — 218 випадків;

Запорізька область — 141 випадок;

Івано-Франківська область — 589 випадків;

Кіровоградська область — 251 випадок;

м. Київ — 989 випадків;

Київська область — 390 випадків;

Львівська область — 274 випадки;

Луганська область — 26 випадків;

Миколаївська область — 82 випадки;

Одеська область — 148 випадків;

Полтавська область — 116 випадків;

Рівненська область — 353 випадки;

Сумська область — 86 випадків;

Тернопільська область — 471 випадок;

Харківська область — 82 випадки;

Херсонська область — 72 випадки;

Хмельницька область — 54 випадки;

Чернівецька область — 1053 випадки;

Черкаська область — 206 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.