Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 22 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 222 квітня 2020 у світі інфіковано 2,565,258 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус
З них померло 177,501, вилікувалися - 686,634 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 22 квітня, лідери:
825,306 США
204,178 Іспанія
183,957 Італія
159,300 Франція
148,453 Німеччина
130,184 Велика Британія
Станом на 9:00 середи, 22 квітня, в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків інфікування, 13 осіб померли, 57 одужали.
За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено:
Вінницька область — 349 випадків;
Волинська область — 176 випадків;
Дніпропетровська область — 150 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 287 випадків;
Закарпатська область — 218 випадків;
Запорізька область — 141 випадок;
Івано-Франківська область — 589 випадків;
Кіровоградська область — 251 випадок;
м. Київ — 989 випадків;
Київська область — 390 випадків;
Львівська область — 274 випадки;
Луганська область — 26 випадків;
Миколаївська область — 82 випадки;
Одеська область — 148 випадків;
Полтавська область — 116 випадків;
Рівненська область — 353 випадки;
Сумська область — 86 випадків;
Тернопільська область — 471 випадок;
Харківська область — 82 випадки;
Херсонська область — 72 випадки;
Хмельницька область — 54 випадки;
Чернівецька область — 1053 випадки;
Черкаська область — 206 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.