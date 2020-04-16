Чемпіонат світу з фігурного катання скасували

Чемпіонат світу з фігурного катання не відбудеться у цьому році

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) вирішив відмінити світову першість з фігурного катання 2020 через пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Чемпіонат світу мав був відбутися з 16 по 22 березня в канадському Монреалі, проте турнір був відкладений у зв’язку з ситуацією з COVID-19.

Організація хотіла провести ЧС в період з жовтня по грудень, але в підсумку ISU і зовсім прийняла рішення про скасування змагання.

Нагадаємо, російська фігуристка заразилася коронавірусом.