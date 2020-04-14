Велогонка Тур де Франс-2020 не відбудеться цього літа.

Про це повідомляє The Guardian.

Франція залишиться на карантині до 11 травня, щоб спробувати зупинити поширення COVID-19, і ще до 11 липня у країні не будуть відбуватися великі публічні заходи.

Офіційного підтвердження перенесення гонки в цьому році поки не надходило, воно очікується в кінці цього місяця. Але подія точно не зможе відбутися з глядачами. Очікується, що організатори Тура відмовляться від гонки без уболівальників.

Відзначимо, що 107-й Тур де Франс мав розпочатися 27 червня в Ніцці.

Раніше, в Італії скасували дві легендарні велогонки.