Джерело - ukrinform.ua.
Велогонка Тур де Франс-2020 не відбудеться цього літа.
Про це повідомляє The Guardian.
Франція залишиться на карантині до 11 травня, щоб спробувати зупинити поширення COVID-19, і ще до 11 липня у країні не будуть відбуватися великі публічні заходи.
Офіційного підтвердження перенесення гонки в цьому році поки не надходило, воно очікується в кінці цього місяця. Але подія точно не зможе відбутися з глядачами. Очікується, що організатори Тура відмовляться від гонки без уболівальників.
Відзначимо, що 107-й Тур де Франс мав розпочатися 27 червня в Ніцці.
Раніше, в Італії скасували дві легендарні велогонки.