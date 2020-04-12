Коронавірус: У світі понад 100 тисяч померлих. Ситуація на 12 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 10 квітня 2020 у світі інфіковано 1 777 666 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Мати Гвардіоли померла від коронавірусу
З них померло 108 572, вилікувалися - 404 802 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:
529 438 США
163 942 Іспанія
152 586 Італія
130 633 Німеччина
125 070 Франція
83 983 Китай
Станом на 9:00 неділі, 12 квітня, в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.
За добу зафіксовано 266 нових випадків інфікування, 10 людей померли і стільки ж одужали.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 174 випадки;
Волинська область — 71 випадок;
Дніпропетровська область — 58 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 74 випадки;
Закарпатська область — 82 випадки;
Запорізька область — 83 випадки;
Івано-Франківська область — 291 випадок;
Кіровоградська область — 118 випадків;
м. Київ — 416 випадків;
Київська область — 159 випадків;
Львівська область — 111 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 2 випадки;
Одеська область — 63 випадки;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 119 випадків;
Сумська область — 73 випадки;
Тернопільська область — 243 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 19 випадків;
Чернівецька область — 432 випадки;
Черкаська область — 99 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.