 Коронавірус: ситуація в Україні і світі. Карта поширення | Інше | Champion.com.ua
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Коронавірус: У світі понад 100 тисяч померлих. Ситуація на 12 квітня

Сьогодні 10:09 11257 0
Коронавірус: У світі понад 100 тисяч померлих. Ситуація на 12 квітня

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 10 квітня 2020 у світі інфіковано 1 777 666 осіб вірусом COVID-19. 

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: Мати Гвардіоли померла від коронавірусу

З них померло 108 572, вилікувалися - 404 802 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:

529 438 США

163 942 Іспанія

152 586 Італія

130 633 Німеччина

125 070 Франція

83 983 Китай

Станом на 9:00 неділі, 12 квітня, в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 266 нових випадків інфікування, 10 людей померли і стільки ж одужали.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 174 випадки;

Волинська область — 71 випадок;

Дніпропетровська область — 58 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 82 випадки;

Запорізька область — 83 випадки;

Івано-Франківська область — 291 випадок;

Кіровоградська область — 118 випадків;

м. Київ — 416 випадків;

Київська область — 159 випадків;

Львівська область — 111 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 2 випадки;

Одеська область — 63 випадки;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 119 випадків;

Сумська область — 73 випадки;

Тернопільська область — 243 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 19 випадків;

Чернівецька область — 432 випадки;

Черкаська область — 99 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

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