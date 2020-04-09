Невідомі застрелили бійця Bellator

Поліцейські розшукують вбивцю бійця

Боєць Bellator Ісая Чапман убитий недалеко від свого будинку в Акроні (штат Огайо, США).

Про це повідомив журналіст Девід Маккіні.

Вчора, 8 квітня поліцейські міста виїхали на виклик. Прибувши на місце вони побачили чоловіка з вогнепальним пораненням.

Чапман негайно був доставлений в госпіталь, де незабаром помер від отриманих травм.

Протягом кар'єри Чапман взяв участь у 13 боях, дев'ять з яких виграв і чотири завершив поразкою. У своєму останньому бою в жовтні 2019 року Ісая поступився Патріку Міксу.

Раніше, бійця ММА застрелили у Бразилії.