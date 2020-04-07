 Чемпіон України підписав велетня з Білорусі | Гандбол | Champion.com.ua
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Мотор підписав білоруса Бохана

Сьогодні 22:55 369 0
Лінійний Бохан буде грати в Україні
Мотор підписав білоруса Бохана
#Бохан, #Мотор

Джерело - Главком.

У наступному сезоні ряди найсильнішого гандбольного клубу України запорізького Мотора поповнить гравець мінського СКА В'ячеслав Бохан.

Про це повідомляє Главком.

Спортивну кар'єру В'ячеслав починав у доволі зрілому віці, 17-річним, у складі ГК імені Левіна в місті Полоцьку, звідки сам гандболіст родом. Зараз 24-річний спортсмен має зріст 206 см при вазі 100 кг. У Моторі Бохан буде найвищим гравцем.

Крім цього, В’ячеслав стане третім білорусом в команді - зараз в запорізькому клубі виступають Борис Пуховський і Максим Бабичев. В'ячеслав Бохан також є гравцем збірної Білорусі. За національну команду гандболіст зіграв 45 матчів і забив 30 м'ячів.

Запорізький клуб розглядає в його особі істотне посилення і в захисті. Контракт Мотора з В'ячеславом Боханом розрахований на два роки.

Раніше, українець став найціннішим гравцем чемпіонату Естонії.

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