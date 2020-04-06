Чемпіон світу з боксу готовий знову битися в рамках промоушену WWE

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прийняв виклик від британського реслера Дрю Макінтайра.

Про це заявив Ф'юрі.

"Дрю Макінтайр викликав мене після перемоги на шоу Wrestlemania 36. Перш за все, я хочу висловити свої привітання. Це була фантастична робота. По-друге, я приймаю виклик. Готовий битися в будь-який час і в будь-якому місці", - написав Ф'юрі.

Нагадаємо, в минулому році Тайсон провів бій за правилами реслінгу проти Брона Строумена, здобувши перемогу нокаутом.

Нагадаємо, Нурмагомедов не виступить на UFC 249.