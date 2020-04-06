 Ф'юрі прийняв виклик від британського реслера | ММА | Champion.com.ua
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Ф'юрі прийняв виклик від британського реслера

Сьогодні 19:09 128 0
Чемпіон світу з боксу готовий знову битися в рамках промоушену WWE
Ф'юрі прийняв виклик від британського реслера
#Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прийняв виклик від британського реслера Дрю Макінтайра.

Про це заявив Ф'юрі.

"Дрю Макінтайр викликав мене після перемоги на шоу Wrestlemania 36. Перш за все, я хочу висловити свої привітання. Це була фантастична робота. По-друге, я приймаю виклик. Готовий битися в будь-який час і в будь-якому місці", - написав Ф'юрі.

 
 
 
 
 
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@dmcintyrewwe has call me out after his @wwe Wrestlemania 36 victory, first I say congratulations and what a fantastic job. Secondly I accept his challenge, anytime any place, anywhere.👍🏻🙏🏻

Допис, поширений Tyson Fury (@gypsyking101)

Нагадаємо, в минулому році Тайсон провів бій за правилами реслінгу проти Брона Строумена, здобувши перемогу нокаутом.

Нагадаємо, Нурмагомедов не виступить на UFC 249.

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