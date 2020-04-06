 Перенесення Олімпіади піде на користь збірній України – Комащук | Фехтування | Champion.com.ua
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Перенесення Олімпіади піде на користь збірній України – Комащук

Сьогодні 12:16 205 0
Аліна Комащук прокоментувала підготовку під час карантину
Перенесення Олімпіади піде на користь збірній України – Комащук
#Комащук

Джерело - noc-odessa.org.uа.

Команда України зможе більш якісно підготуватися до Олімпійських ігор, які перенесли на 2021 рік.

Про це розповіла українська шаблістка Аліна Комащук.

"Перенесення Олімпіади сприйняла нормально. До цього все йшло. Коли почалося поширення коронавірусу у світі, була впевнена, що Олімпіаду перенесуть. Що стосується особисто мене і збірної України, то, думаю, це рішення нам на руку. Буде час якнайкраще підготуватися до фінішу олімпійського відбору. Щоправда, нині важко сказати буде лише один турнір, який скасували, або відбудуться ще й інші змагання у залік олімпійського рейтингу.

Я тренуюся вдома. Купила невеликі тренажери, усілякі пристосування. Також планую взяти велотренажер на прокат, купити фітбол. У планах також стрибки на скакалці, робота з фітнес-еспандером тощо. Нині нема до чого готуватися, тому додаю більше аеробної роботи. Головне - не втрачати форму, намагатися її тримати. Невеликий тренажерний зал удома стане в цьому чудовою допомогою", - розповіла Комащук.

Нагадаємо, визначилась дата відкриття Олімпійських ігор у 2021 році.

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