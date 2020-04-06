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Бій Фергюсона відбудеться у США

Сьогодні 10:46 729 0
Тоні Фергюсон може виступити на турнірі UFC 249
Бій Фергюсона відбудеться у США
#Фергюсон

Джерело - ua.tribuna.com.

Турнір UFC 249 відбудеться на західному узбережжі США.

Про це розповів журналіст Аріель Хельвані.

"UFC, попри перешкоди, найближчими днями офіційно оголосить місце проведення шоу 18 квітня. Кілька джерел повідомляють, що промоушен близький до затвердження нової дати для UFC 249.

Кажуть, що він пройде на західному узбережжі США. Джерело повідомило, що UFC вирішив поки не розголошувати локацію серед людей за межами компанії.

Згідно з планом, турнір повинен очолити бій Тоні Фергюсона з Джастіном Гетжі. Однак бійці ще не підписали контракт.

Фергюсон отримав пропозицію про бій з Гетжі понад тиждень тому. Минулого тижня Тоні повідомив, що розгляне його тільки після того, як UFC знайде місце для турніру", - написав Хельвані.

Нагадаємо, Нурмагомедов не виступить на UFC 249.

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