Більший шанс заразитися коронавірусів мають ті, хто постійно думає про небезпеку захворювання.

Про це заявив боєць UFC Микита Крилов.

"Зараз в усьому світі обговорюють загрозу коронавируса. Я перебуваю у Луганську. Як йдуть справи там? Здається, навіть закривають кордон між ДНР і ЛНР. Хочу вірити, що все це тимчасово. Але можна сказати, що цей тренд приходить сюди. Все більше чутно про карантин, з понеділка закриті громадські місця - зали, кафе, ресторани тощо.

Чи є відчуття, що народ починає потроху піддаватися паніці? Загалом так. Народ хвилюється.

Як я до цього ставлюся? Намагаюся не думати про це. Вважаю, найбільшою мірою коронавірус передається через телевізор. Більший ризик заразитися має той, хто постійно думає про це", - сказав Крилов.