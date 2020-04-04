 Боєць UFC Крилов: Для мене Росія і Україна нероздільні | ММА | Champion.com.ua
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Боєць UFC: Для мене Росія і Україна нероздільні

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Боєць - про нероздільність країн
Боєць UFC: Для мене Росія і Україна нероздільні
#Крилов

Джерело - russian.rt.com.

Уродженець України, який виступає в UFC під прапором Росії, Микита Крилов ці дві держави вважає нероздільними.

Про це заявив сам спортсмен.

"Не дивлячись на все, що відбувається, для мене Росія і Україна нероздільні. Люди, які дозволяють замаринувати собі мізки і переконати, що російська та українська - різні народи, дуже сильно помиляються.

Якщо одного разу ми повіримо в подібне, це стане великою бідою", - сказав Крилов. 

Раніше, боєць UFC з України отримає російський паспорт.

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