Джерело - russian.rt.com.
Уродженець України, який виступає в UFC під прапором Росії, Микита Крилов ці дві держави вважає нероздільними.
Про це заявив сам спортсмен.
"Не дивлячись на все, що відбувається, для мене Росія і Україна нероздільні. Люди, які дозволяють замаринувати собі мізки і переконати, що російська та українська - різні народи, дуже сильно помиляються.
Якщо одного разу ми повіримо в подібне, це стане великою бідою", - сказав Крилов.
Раніше, боєць UFC з України отримає російський паспорт.