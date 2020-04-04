Уродженець України, який виступає в UFC під прапором Росії, Микита Крилов ці дві держави вважає нероздільними.

Про це заявив сам спортсмен.

"Не дивлячись на все, що відбувається, для мене Росія і Україна нероздільні. Люди, які дозволяють замаринувати собі мізки і переконати, що російська та українська - різні народи, дуже сильно помиляються.

Якщо одного разу ми повіримо в подібне, це стане великою бідою", - сказав Крилов.