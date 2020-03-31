В Україні вирішили продовжити гандбольний сезон

Гандбольний сезон продовжиться після закінчення карантину

Члени комітету з організації та проведення змагань Федерації гандболу України одноголосно проголосували за продовження сезону 2019/2020 після завершення карантину.

Про це повідомляє пресслужба ФГУ.

Комітет повернеться до перегляду календаря та системи розіграшів всіх чемпіонатів України дорослих та дитячо-юнацьких команд поточного сезону, з тим щоб обрати оптимальну формулу завершення сезону враховуючи ситуацію, яка складеться на момент продовження карантину.

Раніше, Федерація гандболу України зупинила сезон.