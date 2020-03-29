 Прихильник ДНР Крилов: Мені потрібно в Україну | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Прихильник ДНР Крилов: Мені потрібно в Україну
Сьогодні 15:40 1235
Хижняк очолив комісію боксерів AIBA
Сьогодні 14:12 499 1
Легендарний фанат Чарльтона помер від коронавірусу у 38 років
Сьогодні 11:43 531
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 11:02 3356
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця
Сьогодні 09:07 938 2
Динамо продовжило карантин до 5 квітня
Вчора 21:55 408
В УЄФА назвали варіанти відновлення національних чемпіонатів
Вчора 18:45 1709
Нападник Динамо на вулицях роздавав медичні маски
Вчора 18:15 2267
Помер 14-річний гравець Атлетіко
Вчора 17:14 2953
Гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком в 2 турі Вищої ліги
Вчора 13:52 1221
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:13 Футбол Ексгравець Динамо хоче завершити кар'єру в рідному клубі 46
15:58 Футбол Маркевич: Деякі команди УПЛ не хочуть платити гравцям 232
15:40 ММА Прихильник ДНР Крилов: Мені потрібно в Україну 1235
15:30 Блог Циганков шокував собаку своєю новою зачіскою 281
15:12 Блог Про Газзаєва, Блохіна, Сьоміна і Михайличенка - Олександр Алієв 729
14:53 Футбол Легенду турецького футболу госпіталізували через коронавірус 565
14:48 Футбол Манчестер Сіті запропонував використовувати власний стадіон для боротьби з коронавірусом 310
14:36 Футбол Зінченко зіграє проти росіянина у 1/16 фіналу турніру з FIFA 20. Онлайн-трансляція 270
14:12 Бокс Хижняк очолив комісію боксерів AIBA 499 1
13:54 Футбол Суддя АПЛ став волонтером на час пандемії коронавірусу 472
13:39 Футбол Алієв: Газаєв приходив на установку в золотому годиннику 1197
13:30 Бокс Рою Джонсону пропонували 40 млн доларів за бій проти Тайсона 672 1
13:18 Біатлон Фуркад не збирається починати тренерську кар'єру 543
12:57 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 1 550
12:44 Футбол Карпати не будуть викупляти Назарину 870
12:25 Футбол Калиниченко: Завтра світ може поділитися на живих і на не дуже 830
12:13 Футбол У Мілевського найкращі в команді умови - російський тренер 784
11:53 Блог Володимир Кличко запустив новий челендж 316
11:43 Футбол Легендарний фанат Чарльтона помер від коронавірусу у 38 років 531
11:32 Футбол Степаненко: Я не хочу грати до 40 років 940
11:12 Баскетбол Через коронавірус Кліпперс втратить понад 10 млн доларів 766
11:02 Футбол Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 3356
10:47 Футбол Головний тренер Динамо Брест пояснив, чому не грає Хачеріді 1270
10:32 Футбол Реал не буде обмежувати виплати гравцям через пандемію коронавірусу 950
10:19 Бокс Редкач посміявся над релігійним постом Ломаченка 1966

Прихильник ДНР Крилов: Мені потрібно в Україну

Сьогодні 15:40 1235 0
Прихильник ДНР Крилов: Мені потрібно в Україну
#Крилов, #ММА

Джерело - Чемпіон.

Напівважковаговик UFC Микита Крилов наразі не отримав російський паспорт.

Про це розповів сам спортсмен.

  Актуально: Боєць UFC з України отримає російський паспорт

"Я по факту не з України зараз і не з Росії. Для мене не проблема буде побитися і з росіянином, і з українцем, це наше ремесло, я до цього ставлюся завжди з добром.

Я не прагну нікого покалічити, тримаю свої емоції при собі. Я ж уже бився зі земляками не раз.

Витівка з російським паспортом? Вона злетіла поки. Минулого року мені виділили квоту на отримання дозволу на тимчасове проживання. Але через мої постійні переміщень вона обнулилася. І відтоді я не зробив нічого в цьому напрямку.

А зараз мені потрібно в Україну. У мене закордонний паспорт закінчився. Але і в цілому я давно не був у Києві. Десь з 2016 року. Мені б хотілося побачитися зі старими товаришами, зайти в зал, де я тренувався, поспілкуватися з тренерами. Мене ж все одно пов'язують теплі почуття з багатьма людьми.

Хоча у мене є ще один паспорт, але зараз в Україні можна отримати біометричний паспорт, який спрощує польоти по Європі. У мене і віза американська закінчилася, так що мені в Україну треба потрапити ще і за цим. Візу продовжити. Так що сподіваюся потрапити туди скоро, але через карантин поки нікуди не поїхати ", - розповів Крилов.

Раніше Крилов хотів виступати під прапором ДНР.

Коментарі ()