Прихильник ДНР Крилов: Мені потрібно в Україну

Напівважковаговик UFC Микита Крилов наразі не отримав російський паспорт.

Про це розповів сам спортсмен.

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"Я по факту не з України зараз і не з Росії. Для мене не проблема буде побитися і з росіянином, і з українцем, це наше ремесло, я до цього ставлюся завжди з добром.

Я не прагну нікого покалічити, тримаю свої емоції при собі. Я ж уже бився зі земляками не раз.

Витівка з російським паспортом? Вона злетіла поки. Минулого року мені виділили квоту на отримання дозволу на тимчасове проживання. Але через мої постійні переміщень вона обнулилася. І відтоді я не зробив нічого в цьому напрямку.

А зараз мені потрібно в Україну. У мене закордонний паспорт закінчився. Але і в цілому я давно не був у Києві. Десь з 2016 року. Мені б хотілося побачитися зі старими товаришами, зайти в зал, де я тренувався, поспілкуватися з тренерами. Мене ж все одно пов'язують теплі почуття з багатьма людьми.

Хоча у мене є ще один паспорт, але зараз в Україні можна отримати біометричний паспорт, який спрощує польоти по Європі. У мене і віза американська закінчилася, так що мені в Україну треба потрапити ще і за цим. Візу продовжити. Так що сподіваюся потрапити туди скоро, але через карантин поки нікуди не поїхати ", - розповів Крилов.