Дік Паунд прокоментував перенесення Олімпіади

Джерело - kommersant.

Рішення про перенесення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо через пандемію COVID-19 вже прийнято.

Про це розповів член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд.

"Ігри не розпочнуться 24 липня, наскільки я знаю. Ми відкладемо це і почнемо розбиратися з усіма наслідками переміщення, які величезні", - розповів Паунд.

Олімпійські ігри будуть перенесені на 2021 рік, подробиці поки не відомі.

Нагадаємо, Австралія слідом за Канадою не пустить спортсменів на Олімпіаду-2020.

Раніше, США закликали перенести Олімпіаду-2020 на інший термін через коронавірус.