У МОК не бачать підстав для перенесення Олімпіади

У Міжнародному олімпійському комітеті не планують переносити літні Олімпійські ігри.

Про це розповів президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

"Нас заторкнула ця криза, як і всіх інших, ми стурбовані цим. Скасування Олімпіади в Токіо не стоїть на порядку денному. Ми прагнемо успішно провести Ігри. Разом з тим, не знаємо, якою буде ситуація.

Звичайно, розглядаємо різні сценарії, але різниця від багатьох інших професійних ліг у тому, що ми маємо чотири з половиною місяці... Ніхто сьогодні не може сказати вам, що станеться завтра, що буде за місяць", - розповів Бах.