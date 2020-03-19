Іспанія просить МОК перенесли Олімпіаду

Алехандро Бланко прокоментував перенесення літньої Олімпіади

Іспанія закликала відкласти Олімпійські ігри-2020 на Токіо, щоб уникнути ситуації, коли спортсмени не матимуть рівних умов підготовки до змагань.

Про це розповів президент Іспанської олімпійського комітету Алехандро Бланко.

Наразі іспанські спортсмени не можуть тренуватися через те, що їхня країна - один з епіцентрів коронавіруса. Бланко впевнений, що така ситуація буде повсюдною, тому під час змагань спортсмени не зможуть перебувати в рівних умовах.

Нагадаємо, МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор.