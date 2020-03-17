На Олімпіаді-2020 може виступити 79-річний спортсмен

Джерело - Експресо.
79-річний японець Хіроші Хокецу активно веде підготовку до відбіркових змагань з кінного спорту на Олімпіаду-2020.
Про це повідомляє Xsport.ua.
Хокецу після першої Олімпіади у 1964-му році залишив професійний кінний спорт і зосередився на кар'єрі. У 62 роки японець вийшов на пенсію і знову повернувся в спорт. Він брав участь в Олімпійських іграх 2008 і 2012 років, а в 2016 не виступив в Ріо-де-Жанейро через хворобу свого коня.
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