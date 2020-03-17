 Визначилась нова дата бою Ємельяненко – Ісмаїлов | ММА | Champion.com.ua
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Визначилась нова дата бою Ємельяненко – Ісмаїлов

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Бій відбудеться у липні
Визначилась нова дата бою Ємельяненко – Ісмаїлов
#Ємельяненко, #Ісмаїлов, #ММА

Джерело - sports.ru.

Поєдинок між важковаговиком ММА Олександром Ємельяненко з Магомедом Ісмаїловим перенесли на липень.

Про це розповів президент ACA Олексій Яценко.

"Турнір ACA 107, головною подією якого стане протистояння Олександра Ємельяненко проти Магомеда Ісмаїлова через скасування масових заходів, перенесений на 24 липня і відбудеться у Москві на ВТБ Арена", - розповів Яценко.

Раніше, Ємельяненко нокаутував Джексона у першому раунді.

Нагадаємо, Ємельяненко нокаутував Кокляєва у першому раунді.

 

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