Поєдинок між важковаговиком ММА Олександром Ємельяненко з Магомедом Ісмаїловим перенесли на липень.

Про це розповів президент ACA Олексій Яценко.

"Турнір ACA 107, головною подією якого стане протистояння Олександра Ємельяненко проти Магомеда Ісмаїлова через скасування масових заходів, перенесений на 24 липня і відбудеться у Москві на ВТБ Арена", - розповів Яценко.