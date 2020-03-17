Помер відомий японський фігурист

Спортсмену, який двічі вигравав командний чемпіонат світу, було 30 років

Відомий японський фігурист Кріс Рід помер у віці 30 років в Детройті.

Про це повідомляє Yahoo Japan.

Причиною його смерті називають не коронавірус, а серцевий напад.

Відзначимо, що Рід двічі ставав переможцем командного чемпіонату світу (2012 2017) у складі збірної Японії, 10 разів завойовував "золото" на чемпіонатах країни.

Разом з Кеті Рід на Олімпійських іграх 2010 року фігурист посів 17-е місце, на ОІ-2014 в Сочі – 21-е. На Олімпійських іграх 2018 року пара Ріда і Мурамото стала 15-ю.

Нагадаємо, у Іспанії помер 21-річний тренер від коронавірусу.