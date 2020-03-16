Федерація гандболу України зупинила сезон

ФГУ призупинила всі чоловічі і жіночі гандбольні турніри

Джерело - Чемпіон.

Комітет з організації та проведення змагань Федерації гандболу України прийняв рішення призупинити гандбольний сезон.

Про це повідомляє прес-служба федерації.

ФГУ призупинила всі чоловічі і жіночі гандбольні турніри дорослих команд - Кубок України, чемпіонати України, Першу лігу, Вищу лігу і Суперлігу.

Після відновлення сезону клубам чоловічої Суперліги запропоновано після завершення другого етапу чемпіонату України відразу зіграти матчі за золоті медалі між першою і другою командами в таблиці. Бронзу розіграють третя і четверта команди таблиці.

Раніше, в Україні зупинять футбольні чемпіонати через коронавірус – ЗМІ.