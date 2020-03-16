В Україні призупинили чемпіонат з волейболу

Федерація волейболу України прийняла рішення призупинити чемпіонат України у зв'язку з протидією поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба ФВУ.

"У зв’язку із запровадженням карантину на всій території нашої держави та ускладненням ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19, Директорат ГО ФВУ повідомляє, що XXIX чемпіонат України сезону 2019/2020 років в усіх лігах тимчасово призупиняється до закінчення терміну карантину - 3 квітня", - йдеться в повідомленні.