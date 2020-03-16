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В Україні призупинили чемпіонат з волейболу

Сьогодні 14:15 214 0
У ФБУ вирішили тимчасово призупинити чемпіонат
В Україні призупинили чемпіонат з волейболу
#ФВУ

Джерело - fvu.in.ua.

Федерація волейболу України прийняла рішення призупинити чемпіонат України у зв'язку з протидією поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба ФВУ.

"У зв’язку із запровадженням карантину на всій території нашої держави та ускладненням ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19, Директорат ГО ФВУ повідомляє, що XXIX чемпіонат України сезону 2019/2020 років в усіх лігах тимчасово призупиняється до закінчення терміну карантину - 3 квітня", - йдеться в повідомленні.

Терміни відновлення всіх змагань і проведення наступних матчів будуть повідомлені додатково.

Раніше, кубок Дерюгіної перенесли на невизначений термін.

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