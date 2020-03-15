Найближчі матчі збірної України перенесені

Гра перенесена на 3/4 червня

Два найближчі матчі за участі жіночої збірної України у відборі на Євро-2020 перенесені на початок літа.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації гандболу України.

Гра 3-го туру Фарерські острови – Україна, що мала відбутись 25-го березня, буде перенесена на 3/4 червня. Матч 4-го туру Україна – Фарерські острови, що мав пройти 29-го березня у Харкові, перенесений на 6/7 червня. Вже відомо, що цей матч прийматиме харківська арена Локомотив.

У зв’язку зі спалахом коронавірусу зміни дати матчів відбуваються по всій Європи. До 12 квітня призупиненні всі клубні єврокубки, а також не гратимуться матчі національних збірних під егідою EHF.

Європейська федерація гандболу запропонувала національним Федераціям можливість переносів ігор і надала альтернативні дати матчів на початку червня. Федерація гандболу України та Міністерство молоді та спорту прийняли рішення про перенос домашньої гри піклуючись про здоров`я гравців і персоналу збірної, а також враховуючі проблеми з перельотами, можливим закриттям кордонів та вимогами щодо карантину при переміщенні між країнами.