Деякі турнірі UFC можуть бути перенесені або відбудуться без глядачів.

Про це розповів керівник промоушена Дана Вайт.

"Ми рухаємося далі і не скасовуємо жоден турнір, але ми адаптуємося до цих безпрецедентних обставин. Деякі турніри ми перенесемо з міст, де вони повинні були пройти, в центр UFC Apex в Лас-Вегасі. На жаль, ці турніри будуть закриті для відвідування фанатів. Ви знаєте, що я це ненавиджу, але ми прийняли це рішення в інтересах усіх, хто задіяний на наших турнірах", - сказав Вайт.