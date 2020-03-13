 Мак-Грегор повернеться у бокс - тренер | ММА | Champion.com.ua
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Мак-Грегор повернеться у бокс - тренер

Вчора 23:30 244 0
Джон Кавана прокоментував повернення Конора Мак-Грегора у бокс
Мак-Грегор повернеться у бокс - тренер
#Мак-Грегор

Джерело - sportarena.com.

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Uрегор повернеться на боксерський ринг протягом 12-18 місяців.

Про це розповів його тренер Джон Кавана.

"Я буду дуже здивований, якщо Конор не здійснить боксерський матч протягом року-півтора. Він любить бокс. Йому сподобалися тренування до бою проти Мейвезера. Це повинно бути щось велике. Він завжди шукає наступний крок вгору", - розповів Кавана.

Нагадаємо, Нурмагомедов погодився на реванш проти Мак-Грерора.

Також, у своєму останньому поєдинку Конор переміг нокаутом в першому раунді Дональда Серроне на турнірі UFC 246.

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