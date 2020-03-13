Мак-Грегор повернеться у бокс - тренер

Джерело - sportarena.com.
Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Uрегор повернеться на боксерський ринг протягом 12-18 місяців.
Про це розповів його тренер Джон Кавана.
"Я буду дуже здивований, якщо Конор не здійснить боксерський матч протягом року-півтора. Він любить бокс. Йому сподобалися тренування до бою проти Мейвезера. Це повинно бути щось велике. Він завжди шукає наступний крок вгору", - розповів Кавана.
Нагадаємо, Нурмагомедов погодився на реванш проти Мак-Грерора.
Також, у своєму останньому поєдинку Конор переміг нокаутом в першому раунді Дональда Серроне на турнірі UFC 246.