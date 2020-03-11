Білодід розповіла, коли завершить кар'єру

Спортсменка планує виступати на змаганнях до 25 років

Дворазова чемпіонка світу та Європи з дзюдо Дар'я Білодід не планує затягувати професійну кар'єру.

Про це вона заявила в інтерв'ю Tribuna.com.

"До якого віку планую залишатися в дзюдо? Не хотілося б сильно затягувати свою кар'єру, тому що це шкоди здоров'ю. У житті потрібно щось міняти, займатися чимось крім спорту. Припускаю, що років до 25", - зазначила Білодід.

Раніше, Білодід стала найкращою спортсменкою року в Україні.

Нагадаємо, про українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід зняли фільм.