 Беленюк відреагував не претензії Новікова | Боротьба | Champion.com.ua
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Беленюк відреагував не претензії Новікова

Сьогодні 17:30 699 0
Жан Беленюк прокоментував можливу сутичку з Семеном Новіковим за право представляти Україну на Олімпіаді
Беленюк відреагував не претензії Новікова
#Беленюк, #Новіков

Джерело - isport.ua.

Чемпіон Європи з греко-римської боротьби до 87 кг Семен Новіков не заслужив представляти Україну на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповів чемпіон світу-2019 з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

"Семен поїхав на чемпіонат Європи тільки з доброї волі мого тренера і мене. Саме я повинен був їхати в Рим але, оскільки він хлопець молодий і талановитий, то нехай він представить нашу країну.

Але ви розумієте, коли ти даєш людині палець, а він хоче відкусити руку - це не в наших традиціях. Думаю, Семен зможе проявити себе на наступних Олімпійських іграх, або ж не в цій категорії. Нехай тренується і працює, але на цій Олімпіаді в цій категорії саме я буду представляти Україну, якщо зі мною все буде добре.

Якби була спірна ситуація, я був би готовий до такої сутички. Але я вважаю, що Семену в даній ситуації некоректно вимагати такі поєдинки. Як кажуть: "не роби людям добро і тобі не буде погано". У таких ситуаціях тренер не стане замість перевіреного спортсмена відправляти молодого, оскільки крім спекуляцій на цій темі, нічого це не дасть.

Хлопець сильний і перспективний, "мені не шкода", але ви ж майте совість, люди добрі. Тому, я буду представляти Україну на Олімпійських іграх 2020 року в ваговій категорії 87 кг", - сказав Беленюк.

Нагадаємо, Новіков став чемпіон Європи з греко-римської боротьби.

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