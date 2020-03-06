У Києві відбудеться OPEN Spring Cup 2020

Команди гравці Професійної Футбольної Ліги до турніру не допускаються

Ліга Брендів організовує турнірі з футзалу серед аматорських команд Києва та Київської області OPEN Spring Cup 2020.

Про це повідомляє brandsleague.com.ua.

Турнір відбуватиметься у період з 14 березня по 30 квітня у спортивних залах СК BrandsLeague, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1 та пройде у два етапи - груповий та стадія плей-оф.

Умови участі у турнірі:

- сплатити разовий внесок за участь до 7200 (в залежності від кількості ігр);

- заповнити заявковий лист;

- відправити заявку на е-mail: [email protected] (заявка буде прийнята і підтверджена, тільки в разі заповнення всіх зазначених в ній полів);

- кількість гравців в заявковому листі: до 18 осіб;

- кожна команда гарантовано зіграє 5/6 ігор.

Нагадаємо, Україна зіграла внічию з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу.