 UFC 248: Єнджейчик повертається за титулом | ММА | Champion.com.ua
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UFC 248: Єнджейчик повертається за титулом

Сьогодні 18:25 191 0
UFC 248: Єнджейчик повертається за титулом

Джерело - Чемпіон.

Уже в ці вихідні UFC порадує своїх вболівальників відразу двома титульними поєдинками. У головних боях, які пройдуть в Лас-Вегасі, буде вирішуватися доля чемпіонських поясів в середній вазі у чоловіків і у мінімальній вазі у жінок.

Для непереможеного Ісраеля Адесаньї це буде перший захист титулу, після того як він виграв його минулого року у Роберта Віттакера. Суперником Ісраеля стане Йоель Ромеро, який за свою кар'єру також провів 18 боїв, програвши при цьому чотири. Варто ще відзначити, що Ромеро на 12 років старше.

Аналітики Parimatch дають Адесаньї 70% на перемогу. І це не дивно. Ромеро поступився у двох попередніх боях і досить несподівано отримав шанс битися за титул. Тут не обійшлося і без участі самого Ісраеля, який захотів зустрітися з Ромеро.

Йоель, якому вже у квітні стукне 43 роки, залишається відмінним бійцем. Але в пізніх раундах він починає здавати. Також багато сил у нього віднімає скидання ваги. Ромеро може спокійно проводити бій, але потім вибухнути і застати суперника зненацька.

У Ісраеля відмінна ударна техніка і ніколи не знаєш, якою частиною тіла він завдасть удар. На щастя для Адесаньї, Ромеро практично не бореться, хоча Йоель – призер Олімпіади з вільної боротьби. Якщо ж він потягне Ісраеля в партер, у чемпіона виникнуть проблеми.

Спробує повернути свій чемпіонський пояс Йоанна Єджейчик. Після того як вона двічі програла Роуз Намаюнас Йоанна спробувала щастя в найлегшій вазі, але і там програла Валентині Шевченко і тепер повернулася в більш звичну для себе категорію.

Зараз її чекатиме в октагоні Вейлі Чжан, у якої 63% на перемогу від експертів Parimatch. Представниця Китаю програла лише раз, і то в першому поєдинку в професіональній кар'єрі.

Вейлі дуже впевнено перемогла Джесіку Андраде (та раніше відібрала чемпіонський пояс у Наманьюс) в титульному поєдинку. Чжан завершила поєдинок вже на першій хвилині. Втім, не варто забувати, що Єнджейчик набагато досвідченіша і перевершує Вейлі в розмаху рук. Чжан ж дуже швидко прогресує і ще явно не показала все, на що здатна.

Обидві дуже багато б'ють і досить точно. Швидкість і таймінг краще у Йоанни, зате Вейлі небезпечніша в партері. Але в Єнджейчик дуже хороший захист від тейкдаунів і її складно утримати на канвасі. Бій буде явно захопливий.

 

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