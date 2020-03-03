Вайт хоче бачити Ф'юрі в UFC

Джерело - espreso.tv.
Президент UFC Дейна Вайт буде радій бачити британського боксера Тайсона Ф'юрі у змішаних єдиноборствах.
Про це розповів сам президент UFC.
"Він виглядав дивовижно, був чудовий. Тайсон провів відмінний бій, він бився ідеально. Мене цікавить майбутнє Ф'юрі в усіх видах єдиноборств. Він виглядав до біса добре. Я із захопленням дивлюся на Ф'юрі, попри те, де він виступає. Якщо він захоче битися в UFC, я буду радий. З нетерпінням хочу побачити, що чекає його далі в боксі", - розповів Вайт.
Нагадаємо, Арум назвав дату третього бою Ф’юрі та Вайлдера.