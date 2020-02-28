Магучіх перемогла на турнірі у Норвегії

Ярослава Магучих виграла в 2020 році сьомий старт із семи можливих

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала найкращий результат на турнірі в норвезькому Ульстейнвіку.

Про це повідомляє Главком.

Українка гарантувала собі перемогу вже на висоті 1,91 метра, яку взяла з першої спроби, тоді як три інших суперниці тричі планку збивали.

Після того Магучих з другої спроби впоралася з висотою 1,96 метра і на тому змагання завершила.

Друге місце посіла шведка Софі Скоґ, третє – норвежка Тоньє Анґельсен. Вони як і ще одна українка Юлія Чумаченко показали результат 1,88 м, але використали для цього різну кількість спроб.

Раніше, Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині.

Нагадаємо, Бех-Романчук здобула перемогу в Польщі, оновивши особистий рекорд.