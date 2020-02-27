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Став відомий склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020

Сьогодні 10:25 829 0
Підопічні Чижова в березні зіграють два поєдинки проти Фарер
Став відомий склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020
#Україна, #Фарери

Джерело - xsport.ua.

Став відомий склад жіночої збірної України з гандболу на навчально-тренувальний збір, який є підготовкою до матчів проти Фарерських островів (25 і 29 березня) у відборі на Євро-2020.

Про це повідомляє ФГУ.

У списку 22 прізвища, з яких будуть обрані 16 для заявки на ігри.

Склад жіночої збірної України:

воротарі: Єлизавета Воронько (Карпати, Ужгород), Вікторія Салтанюк (Галичанка, Львів), Анна Жомер (Дніпрянка, Херсон), Юдіт Балог (Бекешчаба, Угорщина)

польові гравці: Наталя Савчин (Галичанка, Львів), Юлія Головко (Галичанка, Львів), Тетяна Поляк ( Галичанка, Львів), Діана Дмитришин (Галичанка, Львів), Анна Дябло (Дніпрянка, Херсон), Світлана Аксьонова (Реал, Миколаїв), Мілана Шукаль (Карпати, Ужгород), Ольга Передерій (Мец, Франція), Ірина Глібко (Рімніку-Вілча, Румунія), Євгенія Левченко (БНТУ-БелАЗ, Білорусь), Вікторія Бельмас (Заглембе, Польща), Влада Бельмас (Piotrcovia, Польща), Леся Смолінг (MŁYNY STOISŁAW KOSZALIN, Польща), Наталя Воловник (MŁYNY STOISŁAW KOSZALIN, Польща), Лілія Горільская (Сомбатхей, Угорщина), Ірина Стельмах (Гомель, Білорусь), Наталя Стрюкова (Гомель, Білорусь), Катерина Валова (Вікторія-Берестя, Білорусь).

Домашній матч збірної України проти Фарерських островів відбудеться 29-го березня у Харкові на арені Локомотив. Початок о 18.00. 

Раніше, Мотор вдома програв білорусам і втратив шанси вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, гравець збірної України перейшов у московський Спартак.

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