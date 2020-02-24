Українці завоювали 6 золотих нагород на Кубку світу з самбо

Джерело - Чемпіон.

Збірна України виборола 6 золотих медалей на етапі Кубку світу зі спортивного та бойового самбо, який відбувся в Мінську.

Нагороди найвищої проби українцям принесли: Христина Бондар ( до 56 кг), Анастасія Шевченко (до 64 кг), Катерина Москальова (до 72 кг), Андрій Кучеренко (до 68 кг б/р), Петро Давиденко (90 кг б/р), Анатолiй Волошинов (до 100 кг б/р).

Загалом же збірна України здобула 28 нагород. Окрім 6 золотих, наші співвітчизники вибороли 10 срібних і 12 бронзових медалей.

Зазначимо, що в змаганнях взяли участь 230 спортсменів із 23 країн.