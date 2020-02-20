Бех-Романчук і Магучіх достроково перемогли у серії World Athletics Indoor Tour

Українки виграли серію World Athletics Indoor Tour

Українські легкоатлетки Марина Бех-Романчук і Ярослава Магучіх забезпечили собі перемогу у найпрестижнішій серії міжнародних комерційних турнірів World Athletics Indoor Tour.

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Серія World Athletics Indoor Tour завершується 21 лютого змаганнями у Мадриді.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пропустила етап у Бостоні зі стрибків у висоту, але перемогла у Карлсруе (2,02 м) і Глазго (1,93 м) і забезпечила собі перше місце у загальному заліку.

Марина Бех-Романчук стала переможницею туру зі стрибків у довжину. Українська спортсменка виграла всі змагання, у яких брала участь, - у Карлсруе (6,92 м), Торуні (6,96 м), Глазго (6,90 м) і Льєвані (6,90 м).

Нагадаємо, Бех-Романчук виграла турнір у Франції.