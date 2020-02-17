 Екс-наставник збірної Литви очолить Мотор | Гандбол | Champion.com.ua
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Екс-наставник збірної Литви очолить Мотор

Сьогодні 20:40 240 1
Мотор отримав нового головного тренера
Екс-наставник збірної Литви очолить Мотор
#Мотор, #Савукінас

Джерело - ГК Мотор.

Гандбольний клуб Мотор очолить литовський фахівець Гинтарас Савукінас, який в минулому працював зі збірною Литви, клубами Ісландії, Білорусі і Норвегії.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

З 2016-го Савукінас працював головним тренером постійного учасника Ліги чемпіонів фінського Кокса.

Контракт Мотора з литовським тренером, якому 18 лютого виповниться 49 років, почне дію з 1-го липня 2020 року. Угода розрахована на два роки.

Раніше, Вардар розгромив Мотор у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Мотор вдома програв білорусам і втратив шанси вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

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