Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини

Юрист виявив порушення зі сторони українських спортсменів

Джерело - Чемпіон.

Українка Христина Мусієнко виступала на чемпіонаті Європи 2019 року з підводного плавання в екіпіруванні збірної Угорщини.

Про це розповів спортивний юрист Юрій Юрченко у Facebook.

"Пане Бородянський, відколи ми з бюджету фінансуємо імідж Угорщини?

Чому спортсменка збірної України з підводного плавання Христина Мусієнко на чемпіонаті Європи-2019 пливе в шапочці збірної Угорщини і ніякого дисциплінарного покарання ні від, ні від профільної Федерації, ні від Міністерства культури, молоді і спорту досі не дочекалася?

Особисто я вимагаю виконання умов п.2.3.8 контракту зі збірниками!", - відзначив Юрченко.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали головного тренера національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності.

Раніше, мама української спортсменки Юлії Чумак звернулася з приводу корупційного спорту у нашій країні.