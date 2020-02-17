 Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини | Плавання | Champion.com.ua
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Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини

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Юрист виявив порушення зі сторони українських спортсменів
Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини
#Мусієнко

Джерело - Чемпіон.

Українка Христина Мусієнко виступала на чемпіонаті Європи 2019 року з підводного плавання в екіпіруванні збірної Угорщини.

Про це розповів спортивний юрист Юрій Юрченко у Facebook.

"Пане Бородянський, відколи ми з бюджету фінансуємо імідж Угорщини?

Чому спортсменка збірної України з підводного плавання Христина Мусієнко на чемпіонаті Європи-2019 пливе в шапочці збірної Угорщини і ніякого дисциплінарного покарання ні від, ні від профільної Федерації, ні від Міністерства культури, молоді і спорту досі не дочекалася?

Особисто я вимагаю виконання умов п.2.3.8 контракту зі збірниками!", - відзначив Юрченко.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали  головного тренера національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності.

Раніше, мама української спортсменки Юлії Чумак звернулася з приводу корупційного спорту у нашій країні.

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