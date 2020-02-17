Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини

Джерело - Чемпіон.
Українка Христина Мусієнко виступала на чемпіонаті Європи 2019 року з підводного плавання в екіпіруванні збірної Угорщини.
Про це розповів спортивний юрист Юрій Юрченко у Facebook.
"Пане Бородянський, відколи ми з бюджету фінансуємо імідж Угорщини?
Чому спортсменка збірної України з підводного плавання Христина Мусієнко на чемпіонаті Європи-2019 пливе в шапочці збірної Угорщини і ніякого дисциплінарного покарання ні від, ні від профільної Федерації, ні від Міністерства культури, молоді і спорту досі не дочекалася?
Особисто я вимагаю виконання умов п.2.3.8 контракту зі збірниками!", - відзначив Юрченко.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали головного тренера національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності.
Раніше, мама української спортсменки Юлії Чумак звернулася з приводу корупційного спорту у нашій країні.