Україна дізналася суперників на Євро-2021

Джерело - УАФ.
Жіноча збірна України з футзалу дізналась імена двох суперників у груповому раунді Євро-2021.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Українська команда потрапила в групу С, де її суперниками стануть збірні Фінляндії, Чехії та переможець групи С кваліфікації, в якій зіграють Гібралтар, Казахстан і Бельгія.
Матчі основного раунду в групі С відбудуться у Львові на паркеті палацу спорту Галичина. Ігри основного раунду відбудуться 1-6 вересня.
Основний раунд
Група 1: Росія, Угорщина, Білорусь, переможець групи В.
Група 2: Португалія, Хорватія, Польща, Словенія.
Група 3: Україна, Фінляндія, Чехія, переможець групи С.
Група 4: Іспанія, Італія, Швеція, переможець групи А.
Нагадаємо, Україна зіграла внічию з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу.