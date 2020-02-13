Україна дізналася суперників на Євро-2021

Стали відомі суперники збірної України

Джерело - УАФ.

Жіноча збірна України з футзалу дізналась імена двох суперників у груповому раунді Євро-2021.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Українська команда потрапила в групу С, де її суперниками стануть збірні Фінляндії, Чехії та переможець групи С кваліфікації, в якій зіграють Гібралтар, Казахстан і Бельгія.

Матчі основного раунду в групі С відбудуться у Львові на паркеті палацу спорту Галичина​​. Ігри основного раунду відбудуться 1-6 вересня.

Основний раунд

Група 1: Росія, Угорщина, Білорусь, переможець групи В.

Група 2: Португалія, Хорватія, Польща, Словенія.

Група 3: Україна, Фінляндія, Чехія, переможець групи С.

Група 4: Іспанія, Італія, Швеція, переможець групи А.

Нагадаємо, Україна зіграла внічию з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу.