Новий головний тренер Мотора може бути призначений до кінця лютого

У гандбольному клубі Мотор розраховують підписати контракт з новим головним тренером вже до кінця лютого.

Про це голова СК Мотор Січ Геннадій Касай заявив клубній прес-службі.

"Ми не будемо зволікати з призначенням. Якщо контракт буде підписаний, то до кінця лютого ми представимо нового головного тренера, адже потрібно формувати команду на наступний сезон.

Ростислав Ланевич залишиться в обоймі. Це молодий тренер і для нього нинішня посада - це великий виклик. Він старається, робить те, що може. Є помилки, які ми обговорюємо і працюємо на тим, щоб він і далі зростав як тренер.

Що стосується гравців, то ми хотіли б зберегти всіх лідерів. Наскільки це вийде, покажуть результати переговорів. Також багато що залежатиме від нового головного тренера, який запропонує своє бачення, назве гравців, яких він хотів би бачити в команді. Ми вже працюємо на наступний сезон і будемо прагнути виступати в єврокубках якомога краще", - зазначив Касай.