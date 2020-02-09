Легкоатлет з Кропивницького виграв міжнародні змагання

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.
У Стамбулі (Туреччина) відбувся чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед юніорів Balkan Indoor U20 Championships.
Про це повідомляє прес-служба змагань.
Успішно на цих змаганнях виступив Олег Дорощук. Він у стрибках у висоту виграв змагання, показавши результат 220 см.
Олег Дорощук намагався покорити висоту 226 см, але, на жаль, не вдалося. Ізраїльтянин і турок відповідно посіли друге та третє місця.
Раніше, швед Арман Дюплантіс на турнірі в Торуні підкорив висоту 6.17 метрів, що стало світовим рекордом.