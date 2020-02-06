Знаменита російська чемпіонка здійснила спробу самогубства

Джерело - sports.ru.
Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова госпіталізована в одну з московських лікарень після спроби суїциду.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У середу, 5 лютого, у московську лікарню було доставлено 21-річну Солдатову з тілесними ушкодженнями у зв'язку з суїцидальною спробою. Також у дівчини діагностували булімію (патологічно підвищене відчуття голоду).
Гімнастка обставини отримання травм не повідомляє.
Нагадаємо, російський тенісист покінчив життя самогубством.