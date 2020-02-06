Знаменита російська чемпіонка здійснила спробу самогубства

Спортсменка перебуває у лікарні

Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова госпіталізована в одну з московських лікарень після спроби суїциду.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У середу, 5 лютого, у московську лікарню було доставлено ​​21-річну Солдатову з тілесними ушкодженнями у зв'язку з суїцидальною спробою. Також у дівчини діагностували булімію (патологічно підвищене відчуття голоду).

Гімнастка обставини отримання травм не повідомляє.

Нагадаємо, російський тенісист покінчив життя самогубством.