Змагання у Нур-Султані закінчилися масовою бійкою

У рамках чемпіонату Казахстану ММА в Нур-Султана завершився масовою різаниною.

Про це повідомляє НЕХабар.

"Жоден чемпіонат по ММА не може не закінчитися заворушеннями або масовою бійкою. Спасибі Хабібу за сформовану традицію.

Дії на відео відбуваються в Нур-Султана. За попередньою інформацією, тренер столичної команди вдарив ножем тренера з іншої команди, після чого почалася бійка. Інформація в даний момент перевіряється. Чекаємо офіційних коментарів", - наголошується у повідомленні.

Бійку завершили поліцейські, які були присутні на чемпіонаті. Пізніше вони провели розгляд.

Раніше, бійця ММА заарештували за торгівлю наркотиками.