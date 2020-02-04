 Турнір ММА у Казахстані завершився різаниною. ВІДЕО | ММА | Champion.com.ua
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Турнір ММА у Казахстані завершився різаниною

Сьогодні 22:33 726 0
Змагання у Нур-Султані закінчилися масовою бійкою
Турнір ММА у Казахстані завершився різаниною
#ММА, #Казахстан

Джерело - iSport.ua.

У рамках чемпіонату Казахстану ММА в Нур-Султана завершився масовою різаниною.

Про це повідомляє НЕХабар.

"Жоден чемпіонат по ММА не може не закінчитися заворушеннями або масовою бійкою. Спасибі Хабібу за сформовану традицію.

Дії на відео відбуваються в Нур-Султана. За попередньою інформацією, тренер столичної команди вдарив ножем тренера з іншої команди, після чого почалася бійка. Інформація в даний момент перевіряється. Чекаємо офіційних коментарів", - наголошується у повідомленні.

Бійку завершили поліцейські, які були присутні на чемпіонаті. Пізніше вони провели розгляд.

 
 
 
 
 
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Ни один чемпионат по ММА не может не закончиться беспорядками или массовой дракой. *Спасибо Хабибу за сложившуюся традицию 😅 Действия на видео 👆🏻происходят в Нур-Султане. По предварительной информации, тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, после чего началась потасовка. Информация в данный момент проверяется. Ждём официальных комментариев. Источник https://t.me/nehabar #сагинблог #казахстан

Допис, поширений КАРАГАНДА|КАЗАХСТАН🇰🇿 (@saginblog.kz)

Раніше, бійця ММА заарештували за торгівлю наркотиками.

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