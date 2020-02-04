Джерело - iSport.ua.
У рамках чемпіонату Казахстану ММА в Нур-Султана завершився масовою різаниною.
Про це повідомляє НЕХабар.
"Жоден чемпіонат по ММА не може не закінчитися заворушеннями або масовою бійкою. Спасибі Хабібу за сформовану традицію.
Дії на відео відбуваються в Нур-Султана. За попередньою інформацією, тренер столичної команди вдарив ножем тренера з іншої команди, після чого почалася бійка. Інформація в даний момент перевіряється. Чекаємо офіційних коментарів", - наголошується у повідомленні.
Бійку завершили поліцейські, які були присутні на чемпіонаті. Пізніше вони провели розгляд.
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Ни один чемпионат по ММА не может не закончиться беспорядками или массовой дракой. *Спасибо Хабибу за сложившуюся традицию 😅 Действия на видео 👆🏻происходят в Нур-Султане. По предварительной информации, тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, после чего началась потасовка. Информация в данный момент проверяется. Ждём официальных комментариев. Источник https://t.me/nehabar #сагинблог #казахстан
Раніше, бійця ММА заарештували за торгівлю наркотиками.