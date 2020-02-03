Ласіцкене показала найкращий результат сезону у світі

Росіянка стрибнула на 2,04 метри

Чинна чемпіонка світу і Європи Марія Ласіцкене здобула перемогу на турнірі стрибунів у висоту, який проходив у Москві.

Про це повідомляє mir-la.com.

27-річна спортсменка встановила найкращий результат сезону у світі, взявши висоту 204 см, набрала 1259 очок і випередила срібного призера Кубка Росії 2017 року Христину Королеву, яка зуміла стрибнути на 1,90 м (1121).

Ілля Іванюк посів третє місце, стрибнувши на 2,23 м і набравши 1117 очок.

Раніше, Ласіцкене готова позиватися до легкоатлетичної федерації.