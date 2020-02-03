Гравець збірної України Володимир Разуванов представляє клуб комуністичної партії Росії.

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк у Facebook.

"Справжній серп і молот українського футзалу. Який увага, перейшов в клуб КПРФ у 2018 році. Змінивши перед тим ще три російських клуба, а свій шлях виступів у Росії розпочав чітко від початку російської агресії в Україну. Вочевидь протестуючи таким чином, проти російсько-української війни в Україні.

Тобто Ракицького в одну збірну України не запрошуємо, а Разуванова в іншу національну збірну виходить можна?

Причому Разуванов і особливо не ховається. Все ж на поверхні!", - розповів Андріюк.