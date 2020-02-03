Джерело - Чемпіон.
Гравець збірної України Володимир Разуванов представляє клуб комуністичної партії Росії.
Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк у Facebook.
"Справжній серп і молот українського футзалу. Який увага, перейшов в клуб КПРФ у 2018 році. Змінивши перед тим ще три російських клуба, а свій шлях виступів у Росії розпочав чітко від початку російської агресії в Україну. Вочевидь протестуючи таким чином, проти російсько-української війни в Україні.
Тобто Ракицького в одну збірну України не запрошуємо, а Разуванова в іншу національну збірну виходить можна?
Причому Разуванов і особливо не ховається. Все ж на поверхні!", - розповів Андріюк.
Відзначимо, що 27-річний Володимир Разуванов є вихованцем донецького Металурга. На паркеті грав за донецький Шахтар, луганський ЛТК, Єнакієвець, а з 2014 року виступає в чемпіонаті Росії.
Спочатку він грав за московські Спартак, Прогрес та Діну, а в 2018 став гравцем московської команди КПРФ (Комуністична партія Російської федерації).
Нагадаємо, Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу.