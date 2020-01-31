 Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині | Легка атлетика | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині
Вчора 22:59 361 1
Кенін - Мугуруса: онлайн-трансляція жіночого фіналу Australian Open. LIVE
Сьогодні 00:13 438
Бока Хуніорс викупив Самбрано у Динамо
Вчора 23:56 120
Дуель українських красунь у Німеччині. Магучіх знову перестрибала Левченко
Вчора 23:46 145
Бех-Романчук тріумфувала на змагання в Німеччині
Вчора 23:22 197
Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE
Вчора 23:10 122
Трансфер Матвієнка в Арсенал зірвався через Палкіна – Смалійчук
Вчора 20:30 1125
Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА
Вчора 19:56 726
Ференцварош достроково повернув Ігнатенка у Шахтар
Вчора 19:24 808
Родрігес перейшов у Анкарагюджю
Вчора 19:09 509
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:35 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 332642
00:13 Пряма трансляція Кенін - Мугуруса: онлайн-трансляція жіночого фіналу Australian Open. LIVE 438
00:10 Пряма трансляція Тім - Джокович: онлайн-трансляція чоловічого фіналу Australian Open. LIVE 254
31 Січня 2020
23:56 Футбол Бока Хуніорс викупив Самбрано у Динамо 120
23:48 Футбол Ренн вирвав перемогу у Нанта в 22 турі Ліги 1 100
23:46 Легка атлетика Дуель українських красунь у Німеччині. Магучіх знову перестрибала Левченко 145
23:27 Футбол Герта не змогла обіграти Шальке у 20 турі Бундесліги 98
23:24 Пряма трансляція Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 115
23:22 Легка атлетика Бех-Романчук тріумфувала на змагання в Німеччині 197
23:13 Біатлон Підручний: З нетерпінням чекаємо чемпіонат світу 131
23:10 Пряма трансляція Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE 122
22:59 Легка атлетика Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині 361 1
22:53 Пряма трансляція Ліверпуль - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 123
22:47 Футбол Родрігес: Я повернуся в Динамо ще сильнішим 882
22:42 Пряма трансляція Вест Гем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 140
22:35 Хокей. УХЛ Кременчук підсилився російським захисником 418
22:29 Пряма трансляція Лестер - Челсі: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 112
22:16 Футбол Остап Маркевич анонсував трансфер Сікорського 498
21:55 Футбол Самбрано пройшов медогляд у Бока Хуніорс 250
21:44 Футбол Барселона оголосила про перехід 21-річного бразильця 414
21:29 Футбол Макаренко покинув Андерлехт 696
21:23 Блог Моурінью сам у себе узяв інтерв'ю 258
21:17 Футбол Джан перейшов у Боруссію 146
20:57 Хокей. УХЛ Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті 235
20:56 Теніс Кенін - Мугуруса: прогноз букмекерів 278

Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині

Вчора 22:59 361 1
Ярослава взяла висоту 2,02
Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині
#Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх побила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.

На змаганнях в німецькому Карлсруе українка пригнула на 2,02 метри.

Також, Магучіх оновила національний рекорд України в приміщенні. Попереднє найвище досягнення встановила Віта Паламар у 2008-му і повторила сама Ярослава Магучих у 2020-му.

Друге місце посіла ще одна українка Юлія Левченко, яка показала результат 1,99 м.

Раніше, Магучіх повторила рекорд України в приміщеннях.

Нагадаємо, Магучіх починає ретельно готуватися до Олімпіади.

Коментарі ()