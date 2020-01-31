Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині

Ярослава взяла висоту 2,02

Джерело - Чемпіон.

Срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх побила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.

На змаганнях в німецькому Карлсруе українка пригнула на 2,02 метри.

Також, Магучіх оновила національний рекорд України в приміщенні. Попереднє найвище досягнення встановила Віта Паламар у 2008-му і повторила сама Ярослава Магучих у 2020-му.

Друге місце посіла ще одна українка Юлія Левченко, яка показала результат 1,99 м.

Раніше, Магучіх повторила рекорд України в приміщеннях.

Нагадаємо, Магучіх починає ретельно готуватися до Олімпіади.