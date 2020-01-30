Українські спортсмени відмовились від участі у чемпіонаті світу в Росії

Також на змаганнях не будуть представлені команди Канади та Китаю

Джерело - Експресо.

Українські санкарі не виступатимуть на чемпіонаті світу-2020, який відбудеться у Сочі.

Про це заявив виконавчий директор федерації санного спорту Росії Станіслав Тюрін.

"За підсумками завершення офіційного терміну подачі заявок, у чемпіонаті світу візьмуть участь спортсмени з 20-ти країн. З-поміж провідних команд світу в змаганнях не виступлять тільки санкарі з Канади. Не надходило заявок від федерацій України та Китаю", - сказав Тюрін.

Чемпіонат світу-2020 по санному спорту пройде з 14 до 16 лютого в Сочі.

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.