Джерело - usf.org.uа.
Українка Дарина Зевіна встановила рекорд змагань 22nd Luxembourg Euro Meet 2020 у Люксембургу.
Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.
Українка виграла заплив на дистанції 200 м на спині та встановила рекорд змагань - 2,09.85.
Таким чином Дарина Зевіна виборола ліцензію А на Олімпіаду-2020 у Токіо.
Нагадаємо, на дистанції 50 м батерфляєм срібло з юніорським рекордом світу завоював 17-річний Владислав Бухов (23.14). Бронзу на дистанції 200 м батерфляєм завоював Ігор Трояновський.