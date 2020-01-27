Дарина Зевіна встановила рекорд турніру

Українка Дарина Зевіна встановила рекорд змагань 22nd Luxembourg Euro Meet 2020 у Люксембургу.

Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

Українка виграла заплив на дистанції 200 м на спині та встановила рекорд змагань - 2,09.85.

Таким чином Дарина Зевіна виборола ліцензію А на Олімпіаду-2020 у Токіо.

Нагадаємо, на дистанції 50 м батерфляєм срібло з юніорським рекордом світу завоював 17-річний Владислав Бухов (23.14). Бронзу на дистанції 200 м батерфляєм завоював Ігор Трояновський.