Визначився другий фіналіст чемпіонату Європи

До фіналу Євро-2020 з гандболу вийшла Іспанія

Джерело - Чемпіон.

У першому півфінальному матчі чемпіонату Європи з гандболу серед чоловічих команд збірна Іспанії перемогла Словенію.

Перша половина матчу завершилася впевненою перевагою іспанців. А от після перерви словенці змогли дати бій супернику і відіграли три м’ячі. Та все ж зазнали поразки - 32:34.

Раніше, до фіналу Євро-2020 вийшла збірна Хорватії.

То ж 25 січня у матчі за третє місце зустрінуться збірні Норвегії та Словенії. А 26 січня у фіналі зіграють Іспанія та Хорватія.

Чемпіонат Європи

Півфінал, 24 січня

Іспанія - Словенія 34:32 (20:15)