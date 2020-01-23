Хімік зазнав четвертої поразки у груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У четвертому турі групи С жіночої Ліги чемпіонів з волейболу Хімік зазнав поразки від ЛКС Лодзь.
Українки програли з рахунком 1:3. Це четверта поразка для Хіміка.
Матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Хімік проведе вдома 4 лютого. Суперницями українок буде чинний переможець Ліги чемпіонів італійський клуб Ігор Горгондзола з Новари.
Ліга чемпіонів з волейболу
Жінки. Група С
Четвертий тур, 23 січня
ЛКС (Лодзь, Польща) - Хімік (Южне, Україна) 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:22)
Раніше, Галичанка та Орбіта здобули перемоги у 8 турі Суперліги.
Нагадаємо, Прометей програв дебютний матч у Кубку Виклику.